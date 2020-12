NEMULȚUMIRI… Federația Sanitas cere Guvernului sa respecte promisiunile facute angajaților din sistemul sanitar in perioada de urgența și de alerta, in ceea ce privește creșterea salariilor. Sindicaliștii amenința ca vor recurge la proteste fața de blocarea Legii salarizarii unitare. Potrivit unui comunicat al Sanitas, din textul proiectului Ordonanței de urgența privind unele masuri fiscal-bugetare reiese Articolul Angajații din Sanatate nu sunt de acord cu inghețarea salariilor apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .