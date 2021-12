Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii ”Solidaritatea sanitara” protesteaza, marti, in Piata Victoriei, la Palatul Cotroceni si la Palatul Parlamentului, pentru acordarea drepturilor salariale. De asemenea, in paralel, vor avea loc manifestari de sustinere in spitalele din tara.

- Solidaritatea Sanitara a solicitat un plan urgent de interventie in sprijinul lucratorilor din domeniul sanitar, iar cel de la Sanitas au prezentat impactul bugetar al acestor majorari. La sfarșitul saptamanii trecute a avut loc intrunirea Consiliului de Coordonare al federatiei Solidaritatea Sanitara…