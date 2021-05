Cadrele medicale nu vor sa fie vaccinate cu forța și cer, totodata, instituirea unui sistem de despagubire in caz de prejudicii in urma vaccinarii, se arata in rezultatele unui studiu efectuat de Federația Solidaritatea Sanitara. Studiul mai releva faptul ca un procent important dintre cei care refuza imunizarea nu sunt convinși de siguranța și eficiența […] The post Angajații din Sanatate cer despagubiri pentru efectele adverse ale vaccinului first appeared on Ziarul National .