Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, proiectul de lege al USR prin care angajatii din Romania si fostii salariati vor avea acces, online si neingradit, la datele proprii din Registrul de evidenta a salariatilor (REVISAL). Potrivit legii, angajatii vor putea vedea, oricand, informatiile privind contractele de munca si vechimea, dar si daca angajatorii le-au platit […] The post Angajații din Romania vor avea acces online la datele din REVISAL. Legea a fost promulgata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .