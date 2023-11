Stiri pe aceeasi tema

- Patru din zece companii active in Romania (41%), care afirma ca nu gasesc suficienti angajati, se confrunta cu un deficit de competente necesare pentru a satisface cerintele actuale de business, conform studiului Deloitte Global Human Capital Trends 2023, publicat joi, transmite Agerpres. Pe acest fond,…

- Vești bune pentru angajații din Romania! Guvernul a anunțat cine va beneficia de mai multe zile libere și despre cate este vorba. Acești angajați vor primi liber atat in zia in care iși aniverseaza zoua de naștere, cat și pentru eventuale urgențe medicale in familie. Iata ce se va intampla in continuare.

- O categorie de angajați din Romania vor avea o serie de beneficii noi in contractul de munca, printre care o zi libera la aniversare si zece zile libere in caz de urgența medicala in familie.Vorbim despre angajatii din structurile Ministerului de Afaceri Interne, pentru care contractul colectiv de munca…

- In acest an, data de 31 decembrie pica intr-o zi de duminica. Astfel, noul an, respectiv 2024, va incepe intr-o zi de luni. Petrecerea dintre ani, noaptea de Revelion va aduce romanilor doua zile libere. Zilele de 1 și 2 ianuarie sunt considerate zile libere din punct de vedere legal. Angajații din…

- Astfel, in luna octombrie, peste 300.000 de angajați din sectorul educație vor beneficia de alocare financiara suplimentara de 427 milioane lei pentru: – prima de cariera didactica pentru personalul didactic si didactic auxiliar, in valoare nominala de 1500/persoana; – prima de cariera profesionala…

- Mai multe zile libere pentru o categorie de romani: Concediu in plus si bani mai multi Mai multe zile libere pentru o categorie de romani: Concediu in plus si bani mai multi Contractul Colectiv de Munca la nivel de sector de negociere colectiva Sanatate (CCMS) pentru perioada 2023-2025 a intrat in vigoare…

- Angajații romani mai au parte de doua minivacanțe pana la sfarșitul acestui an, ultima dintre ele fiind pentru petrecerea Sarbatorilor de iarna in familie, alaturi de cei dragi. Anul acesta, Craciunul - sarbatoare cu data fixa, pe 25 decembrie - pica intr-o zi de luni. Astfel, Ajunul Craciunului va…

- Anul acesta, angajații din sistemul bugetar vor beneficia de 15 libere legale, dintre care 12 in timpul saptamanii și trei in weekend. Ultima mini-vacanța a romanilor a fost in luna august, cand a fost sarbatorita Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria, zi care este declarata sarbatoare legala.…