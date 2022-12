Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru o anumita categorie de angajați! Daca pana acum, concediul de odihna sau cel medical erau singurele variante avute la dispoziție, mai nou, potrivit unei norme introduse in Codul Muncii, s-a introdus un nou tip de ocncediu destinat anumitor cauze. Afla și tu daca te incadrezi și cum…

- Vești de ultima ora pentru angajații din Romania. Au loc tensiuni in coaliție referitoare la acordarea voucherelor de vacanța. Mai exact, PNL vrea tichete de vacanța platite de stat pentru angajații din mediul privat, iar un proiect in acest sens a ajuns deja pe masa premierului. Acest lucru vine dupa…

- Este vestea MOMENTULUI pentru acești romani! Guvernul Romaniei a decis ca angajații din aceste domenii vor beneficia de o majorare de pana la 50% din salariul de baza, in anumite condiții. Mare ATENȚIE! Doar unii dintre angajații din domeniul respectiv pot avea parte de aceste beneficii. Citește…

- Milioane de romani primesc vești bune inainte de sarbatori! Cei care beneficiaza de vouchere sociale de 250 lei vor primi cea de-a patra tranșa de bani chiar inainte de Craciun, dupa ce autoritatile au spus ca vor grabi procesul de virare a sumei pe care multe persoane o primesc de la stat. Anunțul…

- Vești bune pentru romani! Urmeaza sa apara un nou concediu in Romania, dar nu pentru toata lumea. Ce categorie de angajați o sa primeasca 30 de zile libere in plus? Cu siguranța mulți ar vrea sa fie in locul lor. Ista noile modificari in Codul Muncii! Senatorii au aprobat recent un proiect de lege care…

- Salariații din Romania au dreptul la 15 zile libere legale in anul 2022, potrivit Codului Muncii. Angajații se vor putea bucura de sarbatoarea Nașterii Domnului, insa vor sta destul de puțin acasa. Iata de cate zile se vor bucura salariații de la noi din țara, dar și cum vor proceda!

- Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR) anunta, luni, ca 51.000 de cutii de MIOSTIN 0,5 mg/ml solutie injectabila (NEOSTIGMINI METILSULFAS) vor fi livrate in cursul acestei saptamani spitalelor din Romania. Aceasta cantitate, conforma cu specificatiile…

- Criza energetica nu a lovit doar Romania. Este o problema ce se raspandește treptat in multe state, iar unul dintre ele a luat deja masuri drastice in aceasta privința. Patronii marilor companii, in special, cei ai bancilor, au oferit angajaților paturi pentru ca aceștia sa nu tremure de frig.