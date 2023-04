Funcționarii publici și personalul contractual din instituțiile prefectului din toata țara anunța ca vor intra in greva generala luni, 10 aprilie. La aceasta acțiune vor participa 1.800 salariați, prin incetarea colectiva și voluntara a lucrului la sediul instituției prefectului. Aceștia solicita autoritaților, printre altele, sa le schimbe incadrarea funcțiilor și sa le mareasca salariile, care … Articolul Angajații din Prefectura intra in greva generala apare prima data in Opinia Buzau .