Angajaţii din Portugalia s-au reîntors la serviciu, după trei săptămâni obligatorii de telemuncă Portugalia a ridicat luni restrictiile iar angajatii s-au reintors la serviciu, dupa trei saptamani obligatorii de telemunca, desi guvernul recomanda ca activitatea sa se desfasoare online cand este posibil, pentru a evita raspandirea noului coronavirus, relateaza EFE. Tara, cu o populatie de 10,3 milioane de locuitori, a inregistrat saptamana trecuta praguri maxime de contagiere cu aproape 40.000 de cazuri zilnice, cel mai ridicat numar de la inceperea pandemiei in martie 2020. Au fost ridicate restrictiile si pentru sectorul nocturn de agrement, cu deschiderea barurilor si discotecilor,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

