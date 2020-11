Angajatii din Petrol-Energie anunta proteste fata de "abuzurile" GSP Offshore, controlata de Gabriel Comanescu. Replica companiei

Florin Citu a anuntat ca ANAF a inceput un control la FRF

Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, marti, ca in 17 noiembrie echipele de control ale ANAF au inceput un control la Federatia Romana de Fotbal. "In 17.11.2020, echipele de control ale ANAF au inceput un control la Federatia Romana de Fotbal, in urma informatiilor aparute in spatiul… [citeste mai departe]