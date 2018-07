Angajatii din penitenciare avertizeaza ca vor depune o noua plangere pentru abuz in serviciu impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru nerespectarea legii in ceea ce priveste plata orelor suplimentare efectuate si nerecuperate in termen de 60 de zile, subliniind ca au fost pagubiti cu aproape 3 milioane de lei.



Acestia afirma ca nu si-au primit banii pentru orele suplimentare in ziua de salariu, respectiv marti, 10 iulie, pentru ca ministrul Justitiei a intarziat semnarea unui ordin in acest sens. In context, sindicalistii califica drept "neserios" mesajul primit marti…