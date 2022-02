Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul Silviu Hurduzeu a precizat ca mediul de afaceri național a primit un ajutor de stat in valoare totala de 17 miliarde de lei! „Susținem cel mai ambițios proiect național dedicat firmelor mici și mijlocii din Romania. 17 miliarde de lei – aproape 3,5 miliarde de euro – au fost…

- In cursul anului 2021, polițiștii Serviciului pentru Imigrari al Județului Brașov au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei pentru 2945 de persoane, cetațeni din state terțe și europeni. Au fost depistați 78 de straini in situații ilegale și emise 74 decizii de returnare.…

- Peste 5300 de cetateni straini, cei mai multi din Turcia, Republica Moldova, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh au solicitat, in 2021, Serviciului pentru Imigrari Constanta dreptul de a munci pe litoralul romanesc, mai ales in HORECA si constructii civile. In judetul Constanta sunt inregistarti peste 10.000…

- Un numar de 68 de sanctiuni pentru nerespectarea normelor GDPR au fost aplicate in Romania in perioada 2018 - 2021. Companiile din Romania au primit amenzi de peste 700.000 de euro. Companiile si institutiile din Romania care au incalcat legea privind protectia datelor personale – asa-numitul…

- Marile platforme de recrutare online din Romania anunța ca majoritatea companiilor va menține, in anul 2022, beneficiile extrasalariale pentru angajați, pentru a-și asigura o cat mai buna motivare și fidelizare a acestora. Companiile tind chiar sa-și extinda opțiunile de la tichetele de masa, cadou,…

- Constructorii vor cu orice pret angajati, dar intrebarea este ce costuri sociale si economice va aduce inundarea pietei cu forta de munca din Asia. Turcia, India, Bangladesh, Vietnam, Nepal sunt principalele tari care au furnizat forta de munca pentru industria constructiilor din Romania. Turcia,…

- „Rafuielile domnului Ciolacu cu companiile private nu se opresc nici dupa ce colegul sau de partid, ministrul de finanțe Adrian Caciu, a spus, zilele trecute, ca in 2022 nu vor fi introduse noi taxe. „Sa vedeți cat impozit pe profit platesc companiile in Romania” spunea azi domnul Ciolacu, nominalizand…

