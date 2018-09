Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a realizat un sondaj de opinie in randul angajatilor din sistemul de educatie privind situatia in care se afla in acest moment unitatile de invatamant din Romania, iar 53% dintre repondenti au cerut ministerului de resort sa investeasca bani in dotarea scolilor,…

- Sindicaliștii din invațamant spun ca peste jumatate din angajații din sistem vor dotarea școlilor cu materiale didactice și mijloace moderne de predare, dascalii exprimandu-și parerea in cadrul unui sondaj realizat de FSLI. Profesorii au spus ca vor și cursuri de perfecționare și salarii mai mari.Federatia…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a realizat un sondaj de opinie in randul angajatilor din sistemul de educatie privind situatia in care se afla in acest moment unitatile de invatamant din Romania. Lipsa materialelor didactice, precum si a mijloacelor moderne de predare, cum ar fi calculatoarele…

- „In prezent Romania are in diaspora un numar de peste 4 milioane de cetateni, care au o cariera, merg la studii, muncesc in diverse domenii sau au propriile initiative antreprenoriale. Realitatea sociala ne arata situatii in care copiii familiilor stabilite in diaspora nu reusesc sa asimileze competente…

- Pierdem genii și minți stralucite unul cate unul și nimeni nu pare sa fie afectat de asta. Unul dintre cei mai competenți profesori de matematica din Romania și chiar din lume, care preda in județul vecin, profesor doctor Manuela Prajea nu va mai preda la Colegiul Național Traian din Drobeta-Turnu…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant solicita Parlamentului Romaniei sa accepte solicitarea potrivit careia cadrele didactice sa primeasca statutul de autoritate publica, dupa ce o invatatoare din judetul Calarasi a fost agresata de mama unor elevi, chiar in scoala, in fata copiilor. Conform…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant cer Parlamentului Romaniei sa accepte solicitarea potrivit careia cadrele didactice sa primeasca statutul de autoritate publica, dupa ce o invatatoare din judetul Calarasi a fost agresata de mama unor elevi, chiar in scoala, in fata copiilor. Conform unui…

- "Sistemul educational trebuie sa faca diferenta reala in nivelul de cunostinte ale copilului. Si in Romania un studiu din 2016 arata ca ne confruntam cu o rata de analfabetism functional de 42 de procente, care se reflecta si in alte sfere ale politicii romanesti. (...) Nu e suficient sa asiguram…