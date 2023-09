Stiri pe aceeasi tema

- Angajații CFR trag semnalul de alarma in privința situației deastruoase in care se afla societatea naționala de cale ferata. Sindicaliștii cer luarea imediata a masurilor menite sa resusciteze compania, aflata, de ani de zile, in moarte clinica. Pe 15 septembrie, sindicaliștii afiliați Federației Naționale…

- Reprezentantul Sindicatului Solidaritatea a precizat in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News ca ”personalul din ANAF s-a redus in ultimii 10 -15 ani undeva cu 30%, pe cale naturala”. ”Unde eram la peste 25.000 – 28.000 de oameni, acum suntem 18.000. Sigur, ce este extrem de adevarat,…

- "Azi, incepand cu orele 13:00, in urma protestelor declansate de angajatii din finante la nivel national, au avut loc discutii cu ministrul finantelor, domnul Marcel Bolos, si reprezentanti ai directiilor de specialitate din Ministerul Finantelor si ANAF. Ministerul Finantelor se obliga ca nu vor exista…

- Angajații din construcții vor protesta in Piața Victoriei, in data de 26 iulie, din cauza ca Guvernul vrea sa implementeze inca de la 1 septembrie... The post Angajații din construcții se pregatesc de proteste. Eliminarea facilitaților fiscale este motivul principal al pichetarii Guvernului appeared…

- Sindicalistii din Sanatate protesteaza din nou in fața Guvernului, incepand de la ora 11.00, informeaza Federatia “Solidaritatea Sanitara”. Daca nu vor primi raspuns la revendicari, sindicaliștii amenința cu greva generala in spitale. Mitingul angajaților din Sanatate se va desfașura miercuri, doar…

- Sindicalistii din Sanatate protesteaza din nou in Piata Victoriei din Capitala, incepand cu ora 11:00, informeaza Federatia “Solidaritatea Sanitara”.“Continuand seria protestelor declansate in urma cu doua luni, Federatia ‘Solidaritatea Sanitara’ anunta desfasurarea unui nou miting national al lucratorilor…

