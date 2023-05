Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Greva generala din invatamant va fi declansata luni, 22 mai, si va continua pana cand sindicalistii vor primi din partea Guvernului o solutie credibila, care sa ofere perspective foarte clare, a declarat presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret”, Marius Ovidiu Nistor. „Noi…

- Postul tv Realitatea PLUS nu a oprit emisiunea joi, 18 mai, de la ora 19.00, pentru 10 minute, așa cum a decis CNA. Releviziunea a obținut o hotarare de suspendare a deciziei CNA, la Curtea de Apel București.„Acestea sunt cele 10 minute in care eu nu ar fi trebuit sa fiu pe post, pentru ca hoții…

- Angajatii care detin titlul stiintific de doctor vor primi indemnizatie doar daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care detin titlul si daca au prevazute in fisa postului atributii care sa permita verificarea lunara a modului in care activitatea este valorificata in mod suplimentar, conform…

- Comandantul suprem al Armatei Naționale, președintele țarii, Maia Sandu, i-a acordat gradul suprem „general de brigada” locțiitorului șefului Marelui Stat Major, Sergiu Cirimpei, iar decretul semnat in acest sens a fost publicat astazi in Monitorul Oficial, informeaza MOLDPRES . Astfel, potrivit decretului,…

- Mohammad Ibrahim Bazzi (cu dubla cetatenie – libaneza si belgiana), considerat „terorist global” si unul dintre principalii finantatori ai miscarii islamiste libaneze Hezbollah a fost extradat de Romania in SUA. Autoritațile din Romania l-au arestat pe Mohammad Ibrahim Bazzi in luna februarie in Romania,…

- Proiectul legii deoligarhizarii, prezentat de autoritațile de la Chișinau, conține o serie de imbunatatiri fata de legile similare din care s-au inspirat autoritațile moldovene, constata experții Comisiei de la Veneția, dar spun ca unele prevederi pot duce la incalcarea drepturilor omului. In opinia…

- Mii de angajați din Complexul Energetic Oltenia (CEO) se vor putea pensiona cu 13 ani mai devreme, in urma unei decizii a instanței supreme. Inalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul in interesul legii formulat de Curtea de Apel din Suceava, cu privire la interpretarea și aplicarea Legii…

- Conform credinței populare numaratoarea babelor se incheie pe 9 martie. Ținandu-se cont de mataniile și daniile facute de comandantul dde județ și auto-promovate pe Facebook, anul 2023 consemneaza lansarea celei de X-a babe, dedicata lui Ionel Arsene. Astfel, pe 10 martie, acesta așteapta sa primeasca…