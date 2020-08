Angajații din domeniul construcților vor avea posibilitatea de a ieși mai repede la pensie. Ce prevede noua lege Ziarul Unirea Angajații din domeniul construcților vor avea posibilitatea de a ieși mai repede la pensie. Ce prevede noua lege In curand o noua categorie de angajați va avea posibilitatea de a ieși mai repede la pensie, fara penalizari, potrivit unei legi ce a primit vineri semnatura președintelui țarii. Mai exact, vor putea ieși anticipat la pensie salariații din sectorul de construcții nave ce desfașoara o serie de activitați specifice.... Angajații din domeniul construcților vor avea posibilitatea de a ieși mai repede la pensie. Ce prevede noua lege Ziarul Unirea Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

