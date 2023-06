Angajații din construcții și agricultură vor rămâne fără facilități fiscale! Guvernul Ciolacu ia in calcul eliminarea facilitaților fiscale pentru angajații din construcții și agricultura in doua etape, la 1 septembrie 2023 și 1 ianuarie 2024, au declarat surse guvernamentale, citate de G4Mediia. E vorba despre introducerea contribuției la sanatate, de 10% din venitul brut, pe care acum nu o plateau, potrivit surselor citate. In ceea ce privește angajații din construcții, facilitațile fiscale sunt valabile pana in 2028 și constau in scutirea de impozit pe venit, de la plata contribuției la sanatate și reducerea contribuțiilor la pensii. In paralel, in acest domeniu trebuie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

