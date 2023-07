Angajatii din constructii, membri ai Federatiei Generale a Sindicatelor Familia, protesteaza miercuri in Piata Victoriei impotriva intentiei Guvernului de a elimina facilitatile fiscale acordate salariatilor din acest sector. „Este de datoria noastra sa tragem la raspundere un Guvern mincinos, care isi incalca propriile angajamente asumate in scris! Daca va avea loc, scaderea veniturilor ii va determina pe multi constructori sa plece din Romania in cautarea unor locuri de munca mai bine platite in alte tari. Vrem sa construim in Romania”, spun reprezentantii FGS Familia. Programat initial intre…