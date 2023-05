Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi usturatoare pentru cei care nu se conformeaza Adio vremurilor in care furnizorii de servicii isi puneau in asteptare clientii, la telefon, si zeci de minute in sir. Cei care suna de acum la banca, la spital, la operatorul de comunicatii electronice, la notar sau la orice autoritate publica ca…

- Parintii elevilor din Iasi trebuie sa fie mult mai atenti cand vine vorba despre prezenta tinerilor la orele de curs. Municipalitatea a luat masuri pentru a combate absentismul iar acestia se pot alege cu amenzi considerabile.

- Un proiect de lege depus in Senat prevede ca șoferii care nu isi platesc amenzile in termen de 60 de zile sa aiba permisul suspendat pana la plata lor, informeaza Digi24. Inițiativa legislativa . Camera Deputatilor este decizionala pentru adoptarea acestui noi proiect legislativ. Proiectul de lege,…

- Angajații din sectorul privat ar putea primi vouchere de vacanța in suma de 1.450 de lei, așa cum se bucura cei din sectorul public. Un proiect de lege in acest sens a fost depus la Senat. Conform celor 130 de parlamentari care au inițiat proiectul, toți din actuala coaliție de guvernare, efortul bugetar…

- O lege care a trecut de Senat anunta sanctionarea adolescentilor care fumeaza in parcuri, scoli, institutii de cultura, pe terenuri de sport si pe o raza de 200 de metri in jurul acestora. Pentru a se aplica e nevoie si de votul deputatilor.