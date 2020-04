Angajaţii din Bulgaria nu vor să stea degeaba. Cu ce se ocupă cei aflaţi în şomaj tehnic Pana acum, in aceasta țara au fost inregistrate 8 decese. La fel ca in Romania, pandemia a blocat mai multe sectoare de activitate economica. Cu toate acestea, unii au gasit soluții ingenioase pentru a-și pastra locurile de munca. Informaticienii bulgari, trimiși in somaj tehnic, vor crea gratuit, pentru spitalele publice din tara lor, aplicatii digitale pentru a imbunatati procedura de internare a pacientilor diagnosticati cu noul coronavirus, salvandu-si in acelasi timp locurile de munca, au anuntat Guvernul si directorii unor companii din Bulgaria, a relatat marti AFP. Citește… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net Citește…

