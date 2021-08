Angajaţii de peste 45 de ani au dificultăţi la angajare pentru că sunt supracalificaţi Discriminarea pe baza de varsta este principala problema cu care se confrunta candidatii de peste 45 de ani la angajare, iar unul dintre principalele motive este experienta lor prea bogata pentru posturile scoase la concurs, arata un sondaj eJobs, remis, marti, AGERPRES. 64% dintre participantii la studiu considera varsta un impediment atunci cand isi cauta un job nou. Urmatoarele obstacole pe care candidatii de peste 45 de ani spun ca le intampina la angajare sunt faptul ca au prea multa experienta, asteptarile salariale ridicate si lipsa de oportunitati profesionale in domeniul pentru care sunt… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Discriminarea pe baza de varsta este principala problema cu care se confrunta candidatii de peste 45 de ani la angajare, iar unul dintre principalele motive este experienta lor prea bogata pentru posturile scoase la concurs, arata un sondaj eJobs, remis, marti, AGERPRES. 64% dintre participantii…

- 68% dintre angajati si 87% dintre freelanceri intentioneaza sa-si deschida o afacere in urmatorii doi ani, arata un studiu realizat pentru ING Bank Romania, potrivit Agerpres. Printre domeniile de activitate in care angajatii doresc sa devina antreprenori sunt: comertul cu amanuntul (14%),…

- ”Wizz Air anunta intensificarea recrutarii de piloti in cadrul retelei sale, cu obiectivul de a angaja 4.600 de noi piloti pana in 2030. Compania aeriana a instruit deja peste 150 de noi piloti pentru a zbura in aceasta vara la peste 100% din capacitatea pre-Covid si isi propune sa recruteze alti cel…

- Persoanele sub 25 de ani din Statele Unite, care isi doresc sa se angajeze la unele companii de top, pot folosi acum o metoda inovatoare pentru a aplica la postul dorit. Aceste persoane pot trimite un scurt clip video, in locul unui CV scris in mod traditional. Proiectul pilot, care se deruleaza pana…

- Discriminarea in funcție de varsta la angajare este predominanta, conform ultimelor cercetari efectuate pe piața muncii, la nivel mondial, deci si in Romania. Potrivit analizelor din țara noastra cu privire la recrutarile de personal, se pune accent pe faptul ca persoanele care au peste 45 de ani sunt…

- IKEA este unul din marii comercianți de mobila din lume, și nu numai. Experiența și numarul mare de magazine, la nivel mondial, i-a adus un loc de cinste in aceasta piața. Numai ca, scrie presa franceza, a cam calcat pe bec, cand vine vorba de o parte din angajații sai. IKEA iși spioneaza angajații…

- Guvernul va discuta, in ședința de miercuri, un proiect de Lege privind unele masuri pentru continuarea activitații de catre persoanele care indeplinesc condițiile de pensionare. Ce prevede legea, pe scurt Angajații la stat și la privat pot opta, dupa ce implinesc varsta de pensionare,…

- Reprezentantii Ministerului Economiei afirma ca reforma continua, pentru a numi profesionisti in conducerea companiilor de stat, context in care Societatea Nationala a Sarii Salrom cauta director general cu experienta, informeaza News.ro. Potrivit Ministerului Economiei, Societatea Nationala…