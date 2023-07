Angajații de la stat care pot să primească cinci salarii. Cum va arăta noua lege a salarizării In Romania va exista, conform noii legi a salarizari, o categorie de angajați la stat care vor primi, in momentul instalarii la locul de munca, echivalentul a cinci salarii minime pe economie. Care sunt angajații de la stat care pot sa primeasca cinci salarii minime pe economie Legea salarizarii, definitivata deja de Executiv , aduce mai multe modificari. Una dintre acestea vizeaza o parte dintre angajații la stat. Astfel, va exista o categorie de bugetari care, la instalarea la locul de munca, vor primi cinci salarii minime pe economie. E vorba de profesorii care accepta sa lucreze in zone defavorizate.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

