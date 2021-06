Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis, joi, o avertizare Cod portocaliu de inundații pe rauri din patru județe și Cod galben pe rauri din 26 de județe. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, Codul portocaliu vizeaza raurile din bazinele hidrografice Siret (judetul Galati), Prut (judetele:…

- Meteorologii au emis noi alerte de ploi torențiale. Pana la ora 23:00, județele Suceava, Botoșani, Neamț și zona de munte a județului Bacau se afla sub atenționare COD GALBEN de averse. Tot pana la ora 23:00 este in vigoare și o avertizare COD PORTOCALIU de instabilitate atmosferica valabila pentru…

- Media nationala a ratei de incidenta inregistrata duminica, 30 mai, este de 0,35, se arata in bilanțul transmis de autoritați. Șase județe nu au raportat niciun caz nou de infectare: Bistrița-Nasaud, Covasna, Gorj, Harghita, Mehedinți și Satu Mare. In prezent rata de infectare a scazut in toate județele.…

- Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a informat ca, pana la ora 20:00, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide, cresteri de debite si de niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de atentie, pe raurile din bazinele hidrografice:Prut…

- Municipiul București inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 2,27 de persoane la mia de locuitori, in scadere fața de ziua de ieri, 3 mai (2,42). Incidența continua sa scada in Romania, in acest moment rata de infectare in țara fiind de 1,57. Romania inregistreaza aproape 1.000 de cazuri…

- Romanii au decis sa se vaccineze intr-un numar cat mai mare, motiv pentru care listele de așteptare au devenit foarte lungi. Ultimele date din platforma naționala de vaccinare rata ca situația s-a schimbat in anumite județe. Așadar, potrivit platformei naționale de vaccinare, treisprezece județe din…

- Judetul Ilfov inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 4,61 de persoane la mia de locuitori, in scadere fața de ziua de ieri, 20 aprilie (4,96). In „zona roșie” mai sunt in prezent 5 județe printre care și municipiul București. In schimb, Capitala a raportat cele mai multe cazuri noi:…