Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul roman ofera vouchere de vacanța bugetarilor, pe care aceștia le pot folosi sa mearga in concedii aproape gratuit. Angajații romani din mediul privat ar putea incepe sa primeasca și ei aceste vouchere, potrivit unei propuneri votate, marți, in Parlament.Angajații din mediul privat ar putea…

- Salariat este și cel care lucreaza in sistemul bugetar, dar și cel care iși desfașoara activitatea in sistemul privat, afirma Alina Gorghiu, in cadrul dezbaterii privind Propunerea legislativa de acordare a voucherelor de vacanța și salariaților din sectorul privat, noteaza Mediafax. Fii la curent…

- CARAȘ-SEVERIN – Minunea despre care vorbește senatorul PSD Ion Mocioalca s-ar putea intampla de anul viitor, iar voucherele ar putea fi suportate de la bugetul de stat! Social-democratul Ion Mocioalca spune ca parlamentarii Coaliției de guvernare au depus zilele trecute la Senat, in calitate de prima…

- Un proiect legislativ depus marți, 7 martie, la Senat de parlamentari din principalele partide politice propune acordarea voucherelor de vacanța și angajaților din mediul privat, nu doar bugetarilor. Potrivit propunerii legislative, „incepand cu data de 1 ianuarie 2024, pentru recuperarea și intreținerea…

- Social Vouchere de vacanța pentru angajații din mediul privat, acordate de Guvern, din 2024 martie 9, 2023 10:56 Marți, 7 martie, un nou proiect legislativ a fost depus la Senat de catre parlamentari din mai multe partide politice, proiect care propune acordarea de vouchere de vacanța in cuantum…

- Vești bune pentru angajații din domeniul privat! Incepand cu anul 2024, aceștia ar putea primi vouchere de vacanța. Daca proiectul de lege depus in Parlament va fi adoptat, peste 4,2 milioane de romani ar urma sa se bucure de acest beneficiu. Cine va suporta costurile: angajatorul sau statul?

- Un proiect legislativ depus marți, 7 martie, la Senat de parlamentari din mai toate partidele politice propune acordarea voucherelor de vacanța și angajaților din mediul privat, nu doar bugetarilor.

- Guvernul pregatește noi modificari ale legislației penale, printre obiective aflandu-se marirea pedepselor pentru mai multe infracțiuni, au declarat, astazi, surse oficiale. Una dintre modificarile care se vrea adoptata de urgența in Parlament este prevederea care prevede ca pedepsele pentru angajații…