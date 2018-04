Stiri pe aceeasi tema

- NEPASARE…Problema gunoaielor aruncate de vasluieni pe marginea drumurilor nationale a fost subiectul discutiilor din cadrul sedintei organizate, ieri, de Institutia Prefectului Vaslui. La dezbatere au participat seful sectiei Barlad a Directiei Regionale de Drumuri Nationale (DRDP) Iasi, Lucian Radu,…

- Astfel ar putea fi explicata situatia in care, zilnic, angajatii DRDP Iasi sunt nevoiti sa stranga sute de kilograme de deseuri de pe acostamentele drumurilor nationale din subordine, dar si din parcarile special amenajate, in ciuda faptului ca acestea sunt echipate cu cosuri de gunoi. O situatie si…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Vaslui a deschis o ancheta in cazul elevului de la Liceul ”Al. I. Cuza” Barlad care a ajuns in stare grava la spital in cursul acestei saptamani dupa ce a fost lovit in cap cu o pila de catre un coleg in timp ce se aflau in atelierul școlii la orele practice.…

- Drumarii gorjeni au acționat și in aceasta dimineata pe DN 67 C, intre Novaci si Ranca, pentru igienizarea zonei. Sectia de Drumuri Nationale Targu Jiu a folosit mai multi angajati care au colectat gunoiul de pe marginea soselei. Acesta a fost strans in saci si transportat la un centru de colectare.…

- Procurorii ieseni au dispus azi-noapte retinerea pentru 24 de ore a interlopului Petronel Corduneanu. Fratele liderului clanului interlop din Iasi este acuzat de santaj, spun surse apropiate anchetei. Retinerea vine cu o zi inainte de sentinta definitiva pe care Petronel o asteapta in dosarul hotilor…

- Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale (CNAIR) a reziliat contractul pentru primul sector de 100km dintre Tg. Mures si Ditrau, parte din autostrada Targu Mures - Iasi, a anuntat Catalin Drula, membru al Comisiei pentru transporturi si infrastructura din cadrul Camerei Deputatilor.…

- Medicii din cadrul Spitalului de Pediatrie „Sfanta Maria", din Iasi, au declarat duminica dimineata ca starea baietelului este stabila, dupa ce a fost operat. „Copilul a fost operat, este inca sub anestezie, inca la Sectia de Terapie Intensiva a unitatii noastre, dar este stabil hemodinamic.…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost ranit grav, sambata, pe un fond de vanatoare din judetul Vaslui, medicii luand decizia sa il transporte de la Barlad, la Spitalul „Sfanta Maria” din Iasi, transmite corespondentul MEDIAFAX.