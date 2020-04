Angajații de la DGASPC Iași, izolați preventiv la locul de muncă Pe parcursul perioadei de izolare, angajatii vor fi cazati in centrul in care isi desfasoara activitatea, avand un program de lucru de 12 ore, urmate de tot atatea ore de repaus. Dupa aceasta perioada, va urma o alta, similara, de izolare la domiciliu. In programarea turelor de serviciu se va tine cont de planificarile initiale, pentru ca supraveghetorii, infirmierele sau alte categorii sa fie repartizati conform programului normal de lucru. Daca i (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

