Angajaţii de la companiile aeriene şi aeroporturile din Rusia au început să primească notificări de recrutare, după anunţarea mobilizării militare de către Putin Angajatii a cel putin cinci companii aeriene, inclusiv transportatorul rus de top Aeroflot si personalul a peste 10 aeroporturi au primit notificari in decurs de o zi de la ordonarea mobilizarii de catre Putin, potrivit ziarului. Conform unor surse din trei companii, 50-80% dintre angajati ar putea fi chemati, o sursa apropiata Aeroflot spunand ca peste jumatate din personalul de la trei companii aeriene ale grupului ar putea fi recrutat, a spus Kommersant. Aeroflot a refuzat sa comenteze. Majoritatea pilotilor din companiile aeriene sunt ofiteri de rezerva pregatiti in departamentele militare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

