Stiri pe aceeasi tema

- „In cea de-a 21-a zi de razboi, 11.000 de persoane au fost evacuate din regiunea Luhansk in regiunile sigure ale țarii prin eforturile comune ale Statului Major al Forțelor Armate, Oficiul Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) , voluntari și autoritațile regionale”, a spus…

- In Ucraina, țara devastata de razboiul cu Rusia, viața merge inainte. Din 24 februarie 2022, de la inceputul invaziei armatei ruse, in Ucraina au fost inregistrate 10.683 de casatorii, informeaza agenția de presa ucraineana Ukrinform . De asemenea, potrivit datelor furnizate de ministerul ucrainean…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a acuzat joi Rusia ca s-a imbarcat intr-o strategie de bombardare sistematica a oraselor ucrainene, altfel spus, a civililor, in contextul esecului unui razboi-fulger dorit de Moscova, si a insistat ca presedintele rus Vladimir Putin va trebui sa dea socoteala…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, i-a cerut din nou, miercuri, presedintelui rus, Vladimir Putin, sa opreasca interventia militara in Ucraina, avertizand asupra efectelor continuarii operatiunilor. "Apelul meu adresat presedintelui rus este: opriti varsarea de sange, retrageti trupele!", a declarat…

- Trupele lui Vladimir Putin nu țin cont de suferința copiilor. Imagini emoționante cu un baiețel de doar cațiva anișori, cu lacrimi in ochi. Micuțul se gandește la tatal lui, care a ramas sa lupte pentru Ucraina.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut aceasta declarație in fața liderilor europeni in cadrul unei videoconferințe de joi, 24 februarie, potrivit unor surse citate de site-ul american Axios.„Ar putea fi ultima data cand ma vedeți in viața”, ar fi spus Zelenski in apelul video care a avut…

- Trei focare de COVID sunt active in judetul Iasi, doua fiind inregistrate la un spital din municipiu, iar un altul la un centru de servicii sociale din judet. In total, in cele trei focare au fost diagnosticate 24 de persoane, conform news.ro. Potrivit DSP Iasi, unul dintre focare a fost semnalat…

- BNR a majorat dobânda de politica monetara, lucru anticipat de majoritatea analiștilor. Astfel, dobânda cheie a fost marita cu 25 puncte de baza, ajungând la 2% pe an. Mulți economiști se așteptau la o majorare de 0,5 puncte procentuale.Dobânda de referința este foarte…