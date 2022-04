Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul industriei alimentare se confrunta cu probleme uriașe din cauza creșterii prețurilor la energia electrica și gaze. In acest timp, unii reprezentanți ai Partidului Național Liberal (PNL), spun sindicaliștii din domeniu, blocheaza in Camera Deputaților un proiect de lege care ar permite sectorului…

- Secretarul de Comerț Gina Raimondo a transmis, marți, un avertisment dur companiilor chineze care ar sfida restricții impotriva exportului in Rusia, spunand ca Statele Unite nu le vor furniza echipamentele și software american de care au nevoie pentru a-și fabrica produsele.Intr-un interviu pentru The…

- Angajații de la Uzina Mecanica Cugir se intorc in fabrica și vor primi bani in plus la salariu, anunța ministrul Economiei, Florin Spataru. Muncitorii au protestat, nemulțumiți de salarii și de condițiile de munca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Greva de la Uzina Mecanica și Fabrica de Arme din Cugir: Angajații continua sa protesteze și refuza sa inceapa lucrul Greva de la Uzina Mecanica și Fabrica de Arme din Cugir: Angajații continua sa protesteze și refuza sa inceapa lucrul In cursul dimineții de luni, sindicatul și administrația din cadrul…

- Greva spontana a angajatilor de la cele doua fabrici de armament din Cugir, inceputa saptamana trecuta, continua. Lucratorii cer o majorare cu 30- a salariilor, administratiile si Ministerul Economiei spun ca veniturile nu permit astfel de cresteri. Situatia de la Cugir nu este unica in interiorul industrei…

- Angajații fabricilor de arme și muniție din Cugir și-au unit protestele. Sute de muncitori au ieșit și miercuri, 16 februarie, in strada la Cugir, pentru a patra zi la rand. In cursul dimineții, angajații Uzinei Mecanice și a Fabricii de Arme din Cugir au pornit intr-un nou marș pentru a protesta impotriva…

- Pentru a a treia zi la rand, cei peste 600 de angajați ai Uzinei Mecanice din Cugir, județul Alba, au oprit lucrul și au ieșit in strada nemulțumiți de salariile mult prea mici și de condițiile grele de munca. De data aceasta, s-au reunit intr-un protest comun cu colegii lor de la Fabrica de Arme, potrivit…

- Pentru a treia zi, sute de angajați de la cele doua fabrici de armament și muniție din orasul Cugir au intrerupt marti din nou activitatea, solicitand cresterea salariilor, care, sustin acestia, nu le ajung sa isi plateasca facturile la electricitate si caldura. Mai intai au oprit lucrul cei de la Uzina…