Angajații Daimler au primit ordin să fure această mașină. Care este motivul Mai mulți angajati ai constructorului s-au dat reprezentanti ai unei firme fantoma ca sa participe la o prezentare a autoutilitarei electrice. Doar ca, in timpul drive testului, au furat vehiculul cu baterii si l-au dus la Stuttgart, intr-un laborator de testare. Dar automobilul avea GPS si in cateva ore, o echipa a postei a fost la usa fabricii Daimler sa-si ceara masina inapoi. Constructorul nu si-a cerut scuze, ci a zis ca este o procedura obisnuita. Autoutilitara despre care e vorba, numita StreetScooter, este in prezent cel mai bine vandut vehicul electric cu baterii din Germania. Dar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apropiați ai familiei fostului pilot de Formula 1 au dezvaluit ca Michael Schumacher plange atunci cand vede peisaje. Victima unui grav traumatism cranian produs in decembrie 2013, dupa un accident la schi in Alpii francezi, Michael Schumacher (49 de ani) continua sa fie intr-o stare vegetativa. De…

- Germania ar putea adopta o politica mai relaxanta fata de imigranti cu scopul de a facilita accesul lucratorilor calificati din afara Uniunii Europene. Astfel, angajatorii nu vor mai da prioritate cetatenilor germani in defavoarea celor extracomunitari.

- O scena halucinanta s-a produs în București, unde un șofer a fost oprit de un polițist de la rutiera pentru ca circula cu steagul pe mașina. ”Am fost oprit de politia rutiera la piata romana dupa ce am facut un tur cu masina pana la piata victoriei din…

- Institutul Hasso Plattner din Germania a facut cea mai mare donatie catre o universitate din Romania din ultimii 30 de ani, in valoare de 4,2 milioane de euro, bani cu care se vor acorda burse de cercetare pentru crearea de produse inovative la Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS), a anuntat,…

- Un barbat din Salaj este cercetat de politistii din Alba Iulia, dupa ce i-a vandut unui localnic o masina ce nu putea fi inmatriculata, pentru ca fusese casata in Germania. Dosarul penal a fost deschis pentru comiterea infractiunii de inselaciune. Potrivit IPJ Alba, in 17 iulie, politistii de investigatii…

- Roger Federer (36 de ani, 2 ATP) a caștigat turneul ATP de la Stuttgart, dupa o finala impotriva lui Milos Raonic, scor 6-4, 7-6(3). Soarta primului set s-a jucat in cel de-al treilea game. Elvețianul a profitat de erorile lui Raonic și a reușit un break la 15. Serviciul a fost infailibil astazi pentru…

- Accidentul s-a produs pe autostrada D5, iar moldovenii mergeau la munca in Germania. In microbuz erau 8 persoane, intre care 3 copii cu varste de 3, 6 si 8 ani. In masina erau insa si cantitati mari de fructe, sticle cu bautura si legume, au descoperit politistii cehi. Un cauciuc al microbuzului…