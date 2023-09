Angajaţii CFR Călători nu participă la greva de avertisment de mâine CFR anunta, joi, ca angajatii CFR Calatori nu vor lua parte la greva de avertisment anuntata pentru vineri dimineata, iar daca protestul anuntat de una dintre organizatiile sindicale va afecta parte din garniturile de tren calatorii pot solicita rambursarea cotravalorii biletului. ”Greva feroviara a fost anuntata doar in spatiul public de catre un sindicat feroviar si priveste salariatii CNCF CFR SA. Salariatii CFR Calatori nu participa la aceasta greva”, a transmis, joi, CFR, intr-un comunicat de presa. Conducerea companiei a aflat din spatiul public ca ar putea fi afectate unele trenuri. ”Conform… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

