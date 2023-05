Stiri pe aceeasi tema

- Tranzacțiile din Cluj, in primul trimestru din 2023, au atins cel mai scazut nivel din ultimii 7 ani, potrivit datelor publicate de Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara.Aproximativ 33.000 de unitați individuale au fost vandute in Romania, in primul trimestru din 2023, conform…

- Un primar din țara noastra și-a pedepsit toți angajații. Așadar, care este orasul din Romania in care angajatii din Primarie nu isi primesc salariile. Primarul ii acuza ca nu isi fac treaba, astfel ca i-a atins la salariu pe fiecare dintre angajații primariei. Un primar din Romania și-a suparat salariații.…

- Dupa ce ieri profesorii au ieșit in strada, astazi este randul sindicaliștilor din Institutul Național de Statistica din București. Ei vor picheta sediul legislativului incepand cu ora 10. Și cadrele medicale vor picheta astazi Ministerul Sanatații, in București. Citește și: Un fost sportiv de performanța…

- 100 de angajații primariei din Simeria nu si-au primit salariile. Primarul le-a taiat leafa tuturor, inclusiv pe a lui. Motivul acestei decizii este acela ca unii dintre angajati „nu si-au facut treaba”.Primarul orașului Simeria, Iulius Bedea, a taiat salariile pentru cei 100 de angajații ai institutiei,…

- Profesorii din Romania au pornit proteste in Piața Victoriei din București, nemulțumiți fiind de salariile pe care le primesc. Așadar, cadrele didadctive iți doresc ca Guvernul sa ia masuri in acest sens, astfel incat anul școlar sa nu se termine mai repede din aceasta cauza.

- Județul Cluj este in topul locurilor de munca vacante la stat, dupa București. In luna martie a acestui an, instituțiile publice din Romania au pus la bataie 3.000 de job-uri, cat pentru ianuarie și februarie la un loc.

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta ca va depune din nou initiativa legislativa prin care se ofera protectie cadrelor didactice in indeplinirea atributiilor de serviciu, precizand ca pentru angajatii din sistem "aceasta lege reprezinta in acest moment o necesitate". "Consideram…

- Reprezentanții Alianței pentru Agricultura și Cooperare, care reunște organizațiile LAPAR, Federația Naționala PRO AGRO, UNCSV și Forumul APPR, anunțam ample acțiuni de protest in ziua de 7 aprilie, intre orele 10 – 15, in mai multe localitați din Romania, inclusiv București, a caror lista urmeaza sa…