- S.C. BRAVCOD S.R.L. cu sediul in mun. Codlea, Extravilan, km 3, jud. Brasov, anunta depunerea solicitarii de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru Ferma nr. 2 din mun. Codlea, Extravilan, Sos. Codlea-Sibiu, km 3, jud. Brasov. Activitatea se incadreaza in anexa 1 a Legii nr. 278/2013 privind…

- Primele obligațiuni verzi din sectorul bancar romanesc au intrat astazi, 27 mai, la tranzacționare pe Piața Reglementata a Bursei de Valori București Obligațiunile in valoare de peste 400 milioane lei se tranzacționeaza sub simbolul bursier RBRO26 Este a patra emisiune de obligațiuni Raiffeisen Bank…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a facut public in ce va consta programul social pentru Complexul Energetic Oltenia. Este vorba de aprobarea unei Ordonanțe, de catre Guvern, prin care sa fie reglementata acordarea unui venit de completare. Potrivit minstrului Energiei, Virgil Popescu, angajații care…

- “Intermedierea financiara din Romania se mentine la nivelul cel mai redus din Uniunea Europeana, insa sistemul bancar are asteptari de crestere pentru anii urmatori, intr-un ritm de crestere relativ redus. Pe plan international incertitudinea economica va persista si in anul 2021 pe fondul evolutiei…

- Acțiune pentru siguranța cetațenilor: 80 de amenzi in valoare de 8.410 lei, aplicate de catre polițiștii din Galda de Jos Acțiuni pentru creșterea siguranței in zonele rurale au fost organizate de catre polițiștii din Galda de Jos, astfel au fost legitimate persoane, controlate autovehicule și aplicate…

- Comparativ, in ianuarie, Banca Mondiala prognoza ca PIB-ul Romaniei se va contracta cu 5% in 2020, va inregistra o crestere de 3,5% in 2021 si de 4,1% in 2022. Economia romaneasca a avut o evolutie mai buna decat s-a anticipat, contractandu-se cu 3,9% in 2020. Un raspuns fiscal proactiv, dar limitat,…

- Anul 2021 nu arata deloc bine, avand in vedere ultimele predictii de inflatie ale BNR, dar si deciziile ce au venit dinspre Guvern cu privire la salarii. Daca in cazul bugetarilor acestea au fost inghetate, faptul ca pe parcursului anului 2021, companiile din mediul privat nu vor mai avea aceeasi sustinere,…

- ”Azi am semnat, alaturi de toti primarii de sector, o scrisoare prin care solicitam Consiliului General sa ia in considerare cresterea taxelor de parcare la nivelul discutat anterior: 600 lei zona A, 500 lei zona B, 400 lei zona C, 300 lei zona D. Nu mai putem inchiria spatiul public, al tuturor, pe…