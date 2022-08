Rusia i-ar fi instruit pe angajatii centralei nucleare Zaporojie sa nu se prezinte vineri la lucru, au confirmat in exclusivitate serviciile secrete militare ucrainene pentru NBC News. Anuntul vine pe fondul acuzatiilor si speculatiilor din partea Rusiei si Ucrainei ca vineri este planificat un incident la fabrica. Rusia a amenintat, joi, ca va inchide centrala […] The post Angajatii centralei nucleare Zaporojie, sfatuiți sa nu mearga vineri la serviciu. Erdogan este ingrijorat de „un nou Cernobil” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .