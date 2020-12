Angajații care vor face recensământul din 2021 online primesc o zi liberă Romanii care aleg sa se autorecenzeze online, cu ajutorul internetului, la recensamantul din 2021, au dreptul la o zi libera, platita de angajator, conform legii. Ordonanța de Urgența nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021 prevede ca persoanele salariate care se autorecenzeaza prin intermediul internetului au dreptul la o zi libera, platita, in scopul incurajarii utilizarii cu predilectie a acestei metode, se arata in lege, potrivit Mediafax. Fiecare persoana va face dovada participarii la recensamant printr-un… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța de Urgența nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021 prevede ca persoanele salariate care se autorecenzeaza prin intermediul internetului au dreptul la o zi libera, platita, in scopul incurajarii utilizarii…

- Salariatii care se vor autorecenza prin intermediul internetului, la recensamantul din 2021, au dreptul la o zi libera, platita de angajator, conform legii. Ordonanța de Urgența nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul…

- Salariatii care se vor autorecenza prin intermediul internetului, la recensamantul din 2021, au dreptul la o zi libera, platita de angajator, conform legii. Ordonanța de Urgența nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul…

- Salariile președintelui, premierului și parlamentarilor ar putea crește in 2021, daca Guvernul Romaniei nu va stabili prin Ordonanța de Urgența inghețarea indemnizațiilor demnitarilor. Klaus Iohannis și viitorul premier și parlamentarii ar urma sa incaseze cu peste 1.000 de lei in plus lunar, suma neta,…

- Anul acesta a fost unul plin de libere, multe dintre ele datorate pandemiei și Starii de Urgența și Alerta. Daca anul acesta liberele au fost, majoritatea in timpul saptamanii, anul viitor, in 2021 conform Codului Muncii, multe vor fi in weekend. In 2021 libere multe in weekend Conform Codului Muncii,…

- Elevul se afla in școala primara și acum invața sa scrie, un lucru esențial pentru viitorul oricarui adult. In prezent, in Romania, elevii nu mai merg la școala, iar cursurile sunt ținute online. Decizia a fost luata de autoritați in contextul in care cazurile de coronavirus au crescut dramatic in…

- Romanii au de respectat noi restrictii incepand de luni, 9 noiembrie 2020, dupa ce Ordonanta de Urgenta si Hotararea de Guvern care stabilesc o serie de restrictii la nivel national au fost publicate in Monitorul Oficial. Acestea se refera printre altele la portul mastii de protectie, circulatia pe…

- Romanii au de respectat noi restricții incepand de luni, 9 noiembrie 2020, dupa ce Ordonanța de Urgența și Hotararea de Guvern care stabilesc o serie de restricții la nivel național au fost publicate in Monitorul Oficial. Acestea se refera printre altele la portul maștii de protecție, circulația pe…