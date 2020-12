Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care aleg sa se autorecenzeze online, cu ajutorul internetului, la recensamantul din 2021, au dreptul la o zi libera, platita de angajator, conform legii. Ordonanța de Urgența nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si locuintelor din Romania…

- Johnson a precizat ca a fost informat cu privire la cele mai recente date si ca autoritatile trebuie sa actioneze. Kelemen Hunor, in vizita la Budapesta. S-a intalnit cu premierul Viktor Orban El a adaugat ca nu exista dovezi ca imbolnavirile sunt mai severe, insa contaminarea este mult mai facila.…

- Tudorache se afla pe poziția a doua in București, chiar sub Alexandru Rafila, cel care a deschis lista PSD in Capitala. Urmatorul pas il reprezinta validarea mandatului in Parlament, procedura care se realizeaza pentru toți aleșii in acest weekend. Kelemen Hunor, in vizita la Budapesta. S-a intalnit…

- Șeful biroului de presa al premierului ungar, Bertalan Havasi, a anunțat ca prim-ministrul Viktor Orban si liderul Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR), Kelemen Hunor, au avut sambata dupa-amiaza o intrevedere la Budapesta. De altfel, liderul UDMR nu a participat la negocierile de ieri de la…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban si liderul Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR), Kelemen Hunor, au avut sambata dupa-amiaza o intrevedere la Budapesta, a anuntat Bertalan Havasi, seful biroului de presa al premierului ungar, transmite MTI, potrivit Agerpres. In timpul intalnirii, cei doi…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban si liderul Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR), Kelemen Hunor, au avut sambata dupa-amiaza o intrevedere la Budapesta, a anuntat Bertalan Havasi, seful biroului de presa al premierului ungar, transmite MTI. In timpul intalnirii, cei doi interlocutori…

- Elevul se afla in școala primara și acum invața sa scrie, un lucru esențial pentru viitorul oricarui adult. In prezent, in Romania, elevii nu mai merg la școala, iar cursurile sunt ținute online. Decizia a fost luata de autoritați in contextul in care cazurile de coronavirus au crescut dramatic in…

- Asociația Farmaciilor Veterinare au depus un memoriu la Președinția României prin care solicita președintelui Klaus Iohannis retrimiterea în Parlament a legii pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, care instituie monopolul asupra comertului cu amanuntul a produselor…