- Guvernul ajuta firmele cu bani pentru plata angajatilor. Guvernul plateste 41,5% din salariul de baza, timp de 3 luni, pentru cei care revin din somaj tehnic, potrivit Mediafax .Ordonanta de urgenta a fost modificata inainte de a fi publicata in Monitorul Oficial, nu a mai ramas procentul de 45%.Conditia…

- STARE DE ALERTA. ”Ce inseamna sa porți masca 8 ore pe zi fara intrerupere, care sunt pericolele daca ne inhalam propriul dioxid de carbon?” a fost intrebat, la Antena 3, medicul Adrian Marinescu. Medicul primar de la Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” a raspuns: ”Eu n-aș purta masca…

- Sunt exceptați copiii sub 5 ani. Nu și varstnicii peste 65 Ordinul privind obligativitatea purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si privind spalarea manilor, pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta, a fost publicat vineri seara in Monitorul Oficial.…

- Copiii sub 5 ani, persoanele singure in birou, cele cu probleme de respiratie, cele care desfasoara activitati fizice intense sau au conditii de munca solicitante, prezentatorii TV si invitatii daca stau la 3 m distanta vor fi exceptati de la obligativitatea purtarii mastii, potrivit Ordinului privind…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale a publicat, astazi, ordinul de ministru privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS Cov-2 la locul de munca, pe perioada starii de alerta. Ordinul stabilește masurile pe care toți angajatorii din sectorul public și din privat trebuie…

- Blocul Național Sindical (BNS) cere Parlamentului sa elimine din proiectul de lege care vizeaza starea de alerta prevederile care permit suspendarea unor drepturi ale lucratorilor din Romania. Sindicaliștii susțin, printre altele, ca, prin propunerea sa, Guvernul „experimenteaza saptamana de lucru la…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca pe 15 mai iesim din starea de urgenta si intram in cea de alerta. In vreme ce autoritatile pregatesc cateva scheme de ajutor pentru afacerile afectate de criza creata in contextul pandemiei de COVID-19, ce optiuni au angajatorii care nu-si pot redeschide afacerile…

- Angajatii si angajatorii romani pot suna la un numar unic de apel pentru a obtine informatii suplimentare cu privire la modalitatile de acordare a somajului tehnic, a anuntat, luni Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), intr-un comunicat de presa, transmis AGERPRES. Numarul de telefon…