Angajații care au ramas cu zile de concediu din 2019 pot sa se bucure de ele pana la 30 iunie 2021: In ce situație este posibila compensarea in bani Angajații care au ramas cu zile de concediu din 2019 pot sa se bucure de ele pana la 30 iunie 2021: In ce situație este posibila compensarea in bani In cazul in care un angajat al unei firme nu a apucat sa-și ia toate zilele de concediu de odihna la...