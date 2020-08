Stiri pe aceeasi tema

- Peste 45% dintre angajatii care au copii isi doresc ca noul an scolar sa se desfasoare normal, in ciuda contextului epidemiologic actual, iar elevii sa inceapa cursurile direct din bancile scolii, arata un sondaj efectuat de platforma de recrutare online BestJobs.

- Cu mai putin de o luna inaintea inceperii anului scolar, scenariile revenirii elevilor in banci sunt in lucru. Unele dintre ele sunt pur si simplu imposibil de aplicat in multe scoli din mediul rural.

- Pana miercuri, trebuie transmisa la minister situația spațiilor existente in școli, comparativ cu numarul de elevi care vor trebui sa fie așezați in banci distanțat, potrivit noilor reguli din septembrie. De asemenea, școlile trebuie sa raporteze de cați invațatori și educatori au nevoie școlile, sau…