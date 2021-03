Angajatii care ajung la varsta pensionarii pot opta sa-si continue activitatea pana la varsta de 70 de ani, potrivit proiectului de lege initiat de Ministerul Muncii, lansat joi in dezbatere publica. "Persoanele care desfasoara activitati in baza unui contract de munca, a unui raport de serviciu sau a unui act de numire in functie, dupa caz, pot continua activitatea, la cerere, pana la implinirea varstei de 70 de ani. Cererea privind mentinerea in activitate in conditiile alin.(1) se depune la unitatea angajatoare, cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de implinirea varstei legale de pensionare.…