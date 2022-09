Angajaţii băncilor din această țară, pe urmele lui Ceaușescu: Ce primesc ca să nu îngheţe la muncă! Mii de angajati ai bancilor din Danemarca au primit paturi pentru a nu ingheta de frig la serviciu. Statul a impus limitarea incalzirii la 19 grade Celsius in toate cladirile publice. Angajații bancilor din Danemarca au primit paturi, geci groase și camași ca sa nu inghețe de frig in timpul serviciului, potrivit Bloomberg. Situatia actuala apare in urma deciziei luate de stat ce impune limitarea incalzirii la 19 grade Celsius in toate cladirile publice pentru a face economie la gaz. Ingrijorați de criza energetica, și nemții iau masuri. Mulți dintre ei și-au luat gandul de la centrala termica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

- Bancile din Danemarca distribuie paturi pentru a ajuta personalul sa faca fața temperaturilor scazute din birouri, ca parte a unei masuri de reducere a consumului de energie. Autoritațile din Danemarca, țara nordica, limiteaza incalzirea la 19 grade Celsius in cladirile guvernamentale și a incurajat…

