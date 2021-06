Stiri pe aceeasi tema

- Deputata USR PLUS Cristina Pruna, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, anunta ca a depus un proiect de lege care va permite accesul angajatilor, online, la datele proprii din registrul de evidenta al salariatilor (REVISAL) si la dovada vechimii in munca. "Am depus astazi un proiect de lege care odata…

- Primarul Municipiului Slobozia a dispus un control in baza de date informatica a Primariei și a constatat ca subordonații lui numai de indatoririle de serviciu nu se ocupau. Unii erau pe Facebook, dar cei mai mulți urmareau serialele preferate pe platforma de streaming Netflix. Acum, risca sa iși piarda…

- Mihai Tudose susține ca PNL sacrifica un sfert din angajații romani și acuza faptul ca liberalii transforma Romania, cu sprijinul UDMR, intr-o “republica bananiera”. Mihai Tudose a explicat, intr-o postare pe Facebook, ca amendamentele aduse in Parlamentul European de europarlamentarii liberali și de…

- Angajatii vor ca institutia in care lucreaza sa includa printre beneficiile extrasalariale acoperirea costurilor pentru terapia la psiholog, pentru bona sau unele costuri legate de lucrul de acasa, precum plata energiei sau o suma din chirie, conform unui sondaj realizat in luna mai a acestui an. Potrivit…

- Dupa un an de restricții, de marți, 1 Iunie, ar trebui sa incepem sa ne intoarcem la viata normala. Cu multe conditii, insa, si cu mai multe drepturi pentru vaccinati. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a explicat la Antena 3 cum se vor aplica noile masuri in vigoare de marți. “Cei care vor sa participe…

- Trupul neinsufletit al lui Ion Dichiseanu va fi depus vineri in foaierul Teatrului Nottara. Actorul va fi inmormantat, cu onoruri militare, sambata, la cimitirul Bellu. Potrivit Teatrului Nottara, trupul neinsufletit al lui Ion Dichiseanu va fi depus vineri, 21 mai, la ora 13.00, in foaierul Teatrului…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, joi, ca a depus o plangere penala la DNA pentru un prejudiciu de cateva milioane de euro adus municipalitații in mandatul Gabrielei Firea. “Am depus ieri la DNA o plangere referitoare la un prejudiciu important, estimat a fi de ordinul catorva milioane de…

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, susține ca Romania va depune la Comisia Europeana Planul National de Redresare si Rezilienta pe 31 mai, fara sa detalieze ca s-a intarziat, astfel o luna fața de termenul prevazut. El a adaugat ca niciun proiect nu a fost respins, deoarece, logic, inca…