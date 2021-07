Stiri pe aceeasi tema

- Deputata USR PLUS Cristina Pruna, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, anunta ca a depus un proiect de lege care va permite accesul angajatilor, online, la datele proprii din registrul de evidenta al salariatilor (REVISAL) si la dovada vechimii in munca. "Am depus astazi un proiect de lege care odata…

- In luna mai 2021 Serviciul Control Relatii de Munca a efectuat 144 controale, fiind dispuse 408 masuri de punere in conformitate cu prevederile legislative in domeniul relatiilor de munca si clauzele din contractului colectiv de munca si contractul individual de munca. Au fost aplicate 35 sanctiuni…

- Un sistem de acces pe baza de card nominal va fi introdus, din 3 iunie, pentru toti angajatii care lucreaza in Primaria Capitalei, transmite primarul general, Nicusor Dan, pe Facebook, "Din 3 iunie...

- In centrul de vaccinare organizat de Spitalul Clinic Militar de Urgența “Dr. Victor Popescu” Timișoara, timp de o saptamana, in perioada 4 – 11 mai, se va efectua vaccinarea-maraton cu program de funcționare in regim de 24/24 h a persoanelor care doresc sa se vaccineze impotriva COVID-19. Activitatea…

- Vlad Voiculescu ar face o mare greșeala daca s-ar culca pe urechea ca, dupa ce a fost zburat pe ușa din dos a Ministerului Sanatații de premierul Florin Cițu, barem nu are ce pați in dosarul DIICOT. Pentru ca inceperea urmaririi penale "in rem" poate fi una extrem de inșelatoare... DIICOT…

- In luna martie a anului trecut a inceput pandemia. In aprilie era stare de urgența, iar firmele a caror activitate a fost afectata incepusera sa trimita oamenii in șomaj tehnic, suspendand zeci de mii de contracte de munca. Ulterior, cateva sute de oameni și-au pierdut locurile de munca. Unele firme…

- Scandal la Cariera de Piatra de la Micauti. Președintele fracțiunii Platforma DA, Alexandru Slusari, și deputatul PAS, Lilian Carp, au incercat sa blocheze drumul de acces catre cariera. Parlamentarii susțin ca lucrarile de extragere a zacamintelor ar fi ilegale.