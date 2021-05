Fotoreportaj Constanta: 9 mai 2021 - Pastele Blajinilor sau Duminica Tomii

Constanta: Crestinii ortodocsi, prezenti la cimirirele din oras, de Pastele Blajinilor.Pastele Mortilor sau Pastele Blajinilor se sarbatoreste in fiecare an in a doua zi de luni de dupa Paste, insa crestinii merg de obicei la cimitir, pentru a si cinsti… [citeste mai departe]