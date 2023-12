Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat in luna octombrie a acestui an actiuni de control la societati comerciale din Bucuresti-Ilfov care activeaza pe piata de operatori deseuri reciclabile si prestari de servicii in domeniul constructiilor. Proiect ingenios…

- Mai multi saci cu decoratiuni pentru sarbatorile de iarna deținute de Primaria Campia Turzii au fost furati dintr-un depozit al municipalitatii aflat intr-o scoala, a anunțat primarul orașului, Dorin Lojigan. Edilul a spus ca a sesizat poliția, care a deschis o ancheta pentru furt calificat, potrivit…

- Ministerul Educatiei anunta, luni, ca aloca peste 1,4 milioane de lei pentru proiecte de prevenire a violentei si infractiunilor in mediul scolar si invita sciolile sa se inscrie. Citește și Angajații caselor de sanatate sisteaza plațile catre spitale și furnizori ”Ministerul Educatiei invita unitatile…

- In aceasta dimineața, forțele de ordine au pus in aplicare 46 de mandate de percheziție in București și alte 13 județe, dupa ce mai multe persoane ar fi obținut ilegal, prin falsificarea documentelor, fonduri europene.

- Si in anul 2023, Politia de Frontiera Romana, impreuna cu alte autoritati competente, a desfasurat actiuni de depistare a celor care au ca preocupare traficul cu produse contrafacute, actionandu se in special in punctele de trecere a frontierei, dar si in zona de frontiera, constatandu se fapte de incalcare…

- Traficul aerian a fost reluat luni pe aeroportul din Hamburg dupa ce toate zborurile fusesera suspendate din cauza amenintarii unui atac asupra unei aeronave sosite din capitala Iranului, Teheran. Cei 198 de pasageri si 16 membri ai echipajului au parasit aeronava si erau suspusi unor controale de securitate…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca Guvernul va aproba luni, intr-o sedinta extraordinara, alocarea a 50 de milioane de lei pentru a permite continuarea activitatii celor 2.000 de salariati din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. Seful Executivului a facut declaratia, vineri, la finalul intalnirii…