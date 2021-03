Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1 - Clotilde Armand a analizat sporul de „antena” acordat de fosta administrație și a decis sa nu mai fie luat de cei aproximativ 100 de angajați de la ADP. Potrivit unor masuratori, nivelul radiațiilor de la antene este de 1.379 de ori mai mici decat nivelul de referința. Cum…

- Clotilde Armand anunța pe Facebook ca taie sporul de antena pentru 100 de angajați ai Administrației Domeniului Public Sector 1. Nivelul radiațiilor este de 1.379 de ori mai mic decat cel de referința. Angajații de la Administrația Domeniului Public Sector 1, aproximativ 100 de persoane, primesc…

- „Angajații de la Administrația Domeniului Public Sector 1 (aproximativ 100 de persoane) primesc un așa numit spor de antena, de 15% din salariu, deoarece sediul ADP Sector 1 se afla la cateva sute de metri de Casa Presei. Acest spor de antena a fost stabilit de fosta administrație in baza unei expertize…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, anunta ca cei 100 de angajati ai Administrației Domeniului Public Sector 1 nu vor mai incasa sporul de antena, dupa ce a descoperit ca nivelul de radiatii este de 1.379 de ori mai mic decat nivelul de referinta. Clotilde Armand a descoperit sporul de antena al…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, anunța pe Facebook ca taie sporul de antena pentru 100 de angajați ai Administrației Domeniului Public Sector 1, relatand cum a ajuns la aceasta decizie. Angajații de la Administrația Domeniului Public Sector 1, aproximativ 100 de persoane, primesc spor de antena…

- Clotilde Armand anunța pe Facebook ca taie sporul de antena pentru 100 de angajați ai Administrației Domeniului Public Sector 1. Nivelul radiațiilor este de 1.379 de ori mai mic decat cel de...

- Nivelul de radiații in zona sediului Administrației Domeniului Public (ADP), unde Primaria Sectorului 1 intenționeaza sa inființeze „Școala Regala”, este cu mult sub nivelul de referința, astfel ca nu este niciun pericol de radiații in zona Pieței Presei Libere. Conform Radio Europa FM , angajații ADP…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat ca persoanele cu deficiențe de vedere vor putea fi ghidate de o aplicație gratuita ce poate fi descarcata online pe telefon și, astfel, pot merge fara insoțitor catre Registratura Primariei. „Persoanele cu deficiențe de vedere vor putea merge fara insotitor…