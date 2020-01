Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza crizei forței de munca din Romania, tot mai multe companii au inceput sa recruteze din țari exotice. Este și cazul McDonald’s, care a anunțat ca va aduce 30 de lucratori din Sri Lanka, potrivit Profit.ro.Este vorba despre un program-pilot al companiei, iar lucratorii din statul asiatic…

- Portretul șomerului roman: are intre 40 și 49 de ani și locuiește in mediul rural. Rata somajului a scazut sub 3%, patronii au nevoie de 1 mil. de angajați Rata somajului inregistrata la nivel national s-a situat, in octombrie, la 2,98%, in scadere cu 0,35 puncte procentuale fata de aceeasi luna din…

- Amintim ca, firmele de construcții și diferite domenii asimilate sunt obligate, pâna în anul 2028, sa acorde cel puțin salariul minim de 3.000 de lei brut pentru lucratorii lor, cu anumite reduceri și scutiri de taxe pe munca cu respectarea unor condiții, conform unei ordonanțe de urgența…

- Daimler a transmis recent ca profitul sau din 2018 ar putea sa scada cu 10% din cauza “procedurilor guvernamentale din mai multe regiuni. În acest context, presa germana susține ca Daimler urmeaza sa concedieze circa 1.

- Daniel Daianu: Libra, criptomoneda Facebook, este foarte periculoasa. Ar fractura iremediabil sistemul monetar Criptomoneda Libra este foarte periculoasa fiindca ar fractura in mod aproape iremediabil sistemul monetar, iar bancile centrale si-ar pierde din eficacitate, a declarat presedintele Consiliului…

- Potrivit unei postari de miercuri de pe pagina sa de Facebook, Cristina Burciu a spus ca vrea ca Romania sa intre intr-o zona de stabilitate și sa nu fie pusa in pericol plata salariilor la finalul anului, pentru care e necesara rectificarea bugetara. „Dincolo de culoarea politica a unui parlamentar,…

- Intervenția pentru stingerea incendiului din zona administrativ-teritoriala Cornereva continua și pe parcursul zilei de azi. Peste 120 de persoane vor acționa in zona, din care 66 de pompieri militari din cadrul inspectoratelor județene pentru situații de urgența Caraș-Severin, Gorj și Mehedinți…

- Avem multe de lucru la capitolul turism, dar reputatul profesor universitar resitean crede ca, „in primul rand, obiectivul principal al nostru este sa fim pregatiti pentru 2021, atunci cand Timisoara va fi capitala culturala europeana. Eu sunt convins – si as vrea sa-i convingem si pe cei…