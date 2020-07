Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 91.300 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 36.500 de mijloace de transport (dintre care 14.400 de automarfare) au efectuat formalitatile de control prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari in ultimele 24 de ore, a informat vineri IGPF. Conform unui…

- Pe sensul de intrare au fost aproximativ 47.200 de persoane cu 19.000 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 41.000 de persoane cu 16.200 mijloace de transport. Frontiera cu Ungaria, prin cele 11 puncte de trecere, a fost tranzitata de aproximativ 46.100 de persoane si 21.200 de mijloace de transport…

- Aproximativ 107.000 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 41.000 mijloace de transport (dintre care 12.300 automarfare), au tranzitat, sambata, punctele de trecere a frontierei, iar 2.132 de persoane au fost trimise in izolare/carantina, informeaza Politia de Frontiera.Pe sensul de…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) transmite ca 1.815 persoane care au trecut vineri frontiera au fost trimise spre izolare/carantina la locuinta in urma verificarilor suplimentare efectuate in linia a doua de specialistii Directiei de Sanatate Publica. Principalele puncte de trecere…

- Un număr de 2535 de persoane se afla astazi în izolare la domiciliu, fața de 2308 in urma cu zi, conform reprezentanților Instituției Prefectului. In carantină, pe raza județului, sunt 195 persoane. In cursul zilei de ieri au fost verificate 1574 persoane privind respectarea măsurilor și…

- Cele 11 puncte de trecere de la granița cu Ungaria au fost cele mai aglomerate. Au trecut în total aproximativ 25.400 de persoane si 12.400 de mijloace de transport (7.300 automarfare). Dintre acestea, pe sensul de intrare în tara au fost aproximativ 13.500 de persoane cu 6.700 mijloace…

- Peste 21.000 de persoane cu 11.700 de mijloace de transport au intrat vineri in tara, cel mai mare trafic fiind inregistrat in punctele de trece a frontierei dinspre Ungaria, pe unde au intrat 14.300 de persoane cu 7.800 mijloace de transport. Potrivit unui comunicat al IGPF, prin punctele…

- Peste 30 de persoane au ieșit din carantina in Timiș, in 24 de ore, aceasta masura fiind una care nu se mai instituie in starea de alerta. In 24 de ore, 32 de persoane din Timiș au ieșit din carantina, iar 155 au intrat in izolare. Conform Instituției Prefectului, la nivelul județului Timiș, in aceasta…