Stiri pe aceeasi tema

- Cat de bine este cotata Romania pe plan european și global la nivel de dezvoltare software și soluții IT? Piața de soluții software la nivel global este evaluata la 659 de miliarde de dolari in 2023, preconizandu-se ca pana in anul 2030, valoarea acesteia sa atinga suma de 1.15 trilioane de dolari.…

- Daca intamplarea nu ar fi facut ca doi oameni care nu se cunoșteau sa piarda in aceeași zi același avion și sa fie nevoiți sa petreaca 4 ore așteptand urmatoarea legatura aeriana, probabil ca businessul cu capitaluri private din Romania ar fi intarziat, iar decalajul dintre noi și restul Europei ar…

- Saptamana de lucru de patru zile revine in atenția jucatorilor de pe piața muncii, intrucat cel mai mare experiment internațional in acest sens s-a incheiat de curand și a avut rezultate pozitive. In Marea Britanie, 92% dintre companiile care au testat formatul cu 4 zile lucrate in loc de 5, fara a…

- Romanii vor sa lucreze doar 4 zile din saptamana, chiar și 10 ore pe zi. Firmele se opun, spun ca este afectata productivitatea Angajații din Romania iși doresc saptamana de lucru de 4 zile, dar 6 din 10 companii sunt reticente. Saptamana de lucru de 4 zile revine in atenția jucatorilor de pe piața…

- Patronii din Romania trec printr-o perioada extrem de dificila, cu multiple crize economice care le pun presiune imensa pe umeri. Din pacate, multe companii nu reușesc sa supraviețuiasca, simțind efectele negative ale acestor probleme.Este important sa luam pulsul mediului privat și sa știm ce se…

- Piața muncii din Romania este, in prezent, dominata de angajați. Data fiind lipsa de personal calificat din mai multe domenii, angajații au tot mai multe cerințe de la angajatori și, fiind avantajați și de legislație, iși pot schimba oricand locul de munca. Cristian Hoștiuc, directorul Ziarului Financiar,…

- Problema grava: abuz de pensii speciale. Romania se confrunta cu o problema serioasa in piata muncii, de natura structurala, cu o participare prea mica la activitatea economica, precum si cu un abuz de pensii speciale la varste foarte mici, sustine Ionut Dumitru, economist sef Raiffeisen Bank. Problema…

- Peste 500 de cetateni ucraineni s-au angajat in Romania in ultima luna, a declarat, pentru, AGERPRES, ministrul Muncii, Marius Budai. Potrivit acestuia, numai in ultimele 24 de ore au fost incheiate de catre angajatorii romani 60 de contracte noi, relateaza agenția citata. Fii la curent cu…