Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu nominal net a fost in luna septembrie de 3.082 lei, in urcare fata de luna precedenta cu 38 lei (+1,2%), arata datele transmise joi de Institutul National de Statistica (INS).Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut…

- Vesti bune pentru romani. Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,7%. In luna septembrie 2019, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5041 lei, cu 60 lei (1,2%) mai mare decat in luna august 2019. Indicele castigului salarial…

- Salariul mediu net a depașit 3.000 de lei. Cel mai mare caștig mediu a ajuns la 7.100 lei, in industria IT Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.082 lei in luna septembrie a acestui an, in crestere fata de luna precedenta cu 38 lei (1,2%), anunța INS. Valorile cele mai mari s-au înregistrat…

- Salariul mediu net a fost de 3082 lei în septembrie, în crestere fata de luna precedenta cu 38 lei fața de luna august, potrivit datelor transmise joi de Institutul Național de Statistica. Cele mai mari salarii s-au menținut cele din IT&C (7108 lei), iar cele mai mici în fabricarea…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost in luna august in scadere ușoara, fata de de luna anterioara. Astfel, angajatii din Brașov au caștigat in luna august 2019 cu aproape 30 de lei mai puțin fața de luna iulie a acestui an, insa mai mult cu aproximativ 290 de lei fața de luna august a anului trecut.…

- Pentru a doua luna consecutiv, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), salariul mediu nominal net si brut in Romania a scazut fata de luna precedenta. Astfel, castigul salarial mediu brut pe economie in luna august 2019 a fost de 4.981 de lei, cu 110 lei (-2,2%) mai mic decat…

- Salariul mediu a scazut cu 75 de lei, in august. De ce s-au redus salariile și cine sunt angajații care caștiga peste 6.700 lei in mana Castigul salarial mediu nominal net a scazut la 3.044 lei in luna august a acestui an, un declin de 75 lei (-2,4%) fata de iulie 2019, potrivit datelor Institutului…

- Romanii au castigat mai putin in luna luna iulie 2019, comparativ cu luna precedenta. Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), castigul salarial mediu nominal brut a fost de 5.091 de lei in luna iulie, cu 36 lei (-0,7%) mai mic decat in luna precedenta, iar castigul salarial mediu…