- Un bebeluș in varsta de 5 saptamani este cel mai tanar pacient vindecat la Arad de COVID-19, au anunțat reprezentanții Spitalului Județean. Bebelușul a fost diagnosticat cu virusul SARS CoV-2 și a fost tratat in Compartimentul de Boli Infecțioase Copii din Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad, timp…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca cinci decese survenit in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Iata cea mai recenta lista facuta publica de GCS: Deces 520 Barbat, 39 ani din județul Arad. Data internarii: 08.04.2020 Spitalul Județean de Urgența…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat decesul a inca 10 persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul total al epidemiei de coronavirus in Romania a ajuns la 372 de morți. Pana astazi, in țara noastra au fost confirmate 7.216 cazuri de infectare cu SARS-CoV2. Iata…

- Vestul țarii inregistra luni la pranz aproape o mie de cazuri de imbolnavire cu COVID-19. In cele patru județe -Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin... The post Dimensiunea unei tragedii: un sfert dintre decesele cauzate de coronavirus in Romania s-au inregistrat in vestul țarii appeared first on…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca inca 12 romani au murit in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul total a ajuns la 282 de decese. Iata cea mai recenta lista a victimelor, așa cum a fost prezentata de GCS: Deces 271 Barbat, 70 de ani din…

- Doliu in comuna Maureni din Caraș-Severin. Asistenta medicala din comuna a decedat dupa ce și-a fracturat piciorul, oamenii din localitate aratand cu degetul spre medicii de la Spitalul Județean din Reșița, care ar fi intarziat sa o ajute temandu-se ca femeia, ... The post Teama de coronavirus face…

- In contextul in care epidemia de coronavirus progreseaza in Franta tot mai mult – se inregistreaza peste 1.330 de morti si circa 3.000 de pacienti in reanimare – presedintele Emmanuel Macron a vizitat un spital militar din estul Frantei, cea mai afectata de epidemie, si a promis un «plan masiv» in favoarea…

- Sindicatul Europol a anunțat ca un polițist de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Naidaș, care aparține de ITPF Timișoara, a fost depistat pozitiv cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. „Raspandirea cu viteza a noului virus COVID-19, lovește și angajații Ministerului…